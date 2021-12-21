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21 Aralık 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 09:00:00

Herkesin diyet listesi kendine özel olmalı

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Hızlı ve kontrolsüz verilen kiloların aynı hızda geri alınacağını artık hepimiz biliyoruz hatta yoyo etkisi olarak adlandırılan özel bir ismi de var.

Hızlı ve kontrolsüz verilen kiloların aynı hızda geri alınacağını artık hepimiz biliyoruz hatta yoyo etkisi olarak adlandırılan özel bir ismi de var. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Emre Çiçek yeni nesil beslenme tarzı 'parmak izi beslenme programı' ile sağlıklı şekilde kilo verebileceğimizi anlattı. Metabolik denge de denilen parmak izi beslenme stilinin en önemli özelliği, programın tamamen kişiye özel olarak hazırlanması. Program hazırlanmadan önce kişinin fiziksel özelliklerine ve kan değerlerine bakılıyor ve kişiye, ihtiyacı olan besinlere uygun ve yememesi gereken besinlerden katiyen tüketmemesi gereken besinlerden uzak duracağı bir beslenme programı hazırlanıyor. Aynı öğünde aynı besini tüketmesi gereken bir kadın ve erkeğin bile porsiyon miktarları arasında farklılıklar olabiliyor.

GÜNDE ÜÇ ÖĞÜN BESLENMEK ŞART

Dr. Emre Çiçek, "Diyette dikkati çeken bir diğer unsur da ana öğünler arasındaki zaman. Parmak izi beslenme tarzında günde 3 öğün besin tüketmek ve bu tüketimi 5 saat aralıklarla yapmak gerekiyor. Günlük uyku saatleri de bu programda çok önemli. Parmak izi beslenmede yağ yakmak için bol su içmek, yürüyüş yapmak, ara öğün yapmamak her öğün sadece tek tip protein tüketmek de fazlasıyla önem arz ediyor" diye konuştu.

Etiketler : Herkesin diyet listesi kendine özel Dr. Emre Çiçek Diyette dikkat beslenme programı
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