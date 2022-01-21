Her yıl 500 bin kadın bu hastalıkla tanışıyor

Tüm dünyada kadınlarda görülen kanserler arasında dördüncü sırada yer alan rahim ağzı kanserleri, aşı ile önlenebilen ve erken tanı ile tam tedavi edilebilen bir hastalığa dönüşüyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde daha sık rastlanan rahim ağzı kanserinin erken tanısı için tarama programlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, "Rahim ağzı kanserinin tedavisi cerrahi ya da radyoterapi ile yapılıyor. Ancak son dönemlerde bağışıklık sistemini devreye sokmayı hedef alan immünoterapi yöntemi üzerine de yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor" diye bilgi verdi.

