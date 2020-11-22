Her titreme Parkinson habercisi değil

Medipol Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, titremenin en sık ellerde görüldüğünü belirterek “Titreme vücudun bir yarısında kol ve bacakta, bazı hallerde başta ya da tüm vücutta gözlenebilir. Titreme ile ilgili hastalıklarda şikayetler sıklıkla istirahat halinde karşımıza çıkar. Bu tip titremelerin başında Parkinson hastalığı gelmektedir. Parkinson ile birlikte veya yalnız olarak da titremeye neden olan birçok hastalık mevcuttur. İstirahat halinde ortaya çıkan titreme durumlarına, çoğunlukla ileri yaşlardaki hastalarda rastlanır” diye konuştu.



ALTINDA BİRÇOK NEDEN OLABİLİR

Birden çok titreme çeşidi olduğuna değinen Dr. Zırh, şu şekilde sıraladı: “İş yaparken oluşan titreme çok sık görülen bir başka durumdur. Burada ellerin havaya kaldırılıp, havada tutulması ya da bardağı veya çatalı-kaşığı ağıza götürmeleri sırasında olduğu gibi vücudun bir iş yapması sırasında ortaya çıkan, ancak istirahat sırasında olmayan titreme gözlenir. Bu grup titremelerin hemen yarıdan fazlası ailesel özellik taşımakta olup kalıtsal yolla çocuklara da iletilebilmektedir. Bu gruptaki titreme vakaları ‘Esansiyel tremor’ başlığı altında incelenir. Aslında toplumda çok bilinmese ve yeterince önem verilmese de bu tipteki titremeler Parkinson hastalığından 8-10 kat daha sık görülmekte olup; daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Bu titremelerden farklı olarak daha nadir görülen ve aktif hareket halinde daha şiddetli olarak karşımıza çıkan titremelere ise, genellikle felç geçirme veya şiddetli kafa travmaları sonrasında veya multipl skleroz gibi sinir sistemini yaygın olarak tutan hastalıklar sonrasında rastlanır.”

