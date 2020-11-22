  • BIST
    1329.74
  • Dolar
    7,8000
  • Euro
    9,2593
  • Altın
    470,0530
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin'den işgalci Ermenistan'a Karabağ mesajı
Yüce Divan'da yargılanacaklar! 9 yıl sonra bir ilk…
Meteoroloji'den bazı illere kritik yağış uyarısı
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Türkiye'den o skandal fotoğraf karesine sert tepki!
Almanya PKK'yı koruyor!
Merkel'den devletlere aşı için çağrı
Çin'de yeni salgın krizi!
'Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır'
Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye Rusya'dan tepki: Kabul edilemez
G20 Liderler Zirvesi sona erdi
'Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli'
'Türkiye ve ABD'nin uzun bir işbirliği geleneği var'
Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması
Fahriye Evcen'den filtreli poz
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... 22 Kasım koronavirüs tablosu
Aslıhan Karalar'ın nazarı telefondan çıktı
İbrahim Kutluay ve kızı İrem Kutluay'ın baba kız günü
Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...
İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!
22 Kasım 2020 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 07:13:00

Her titreme Parkinson habercisi değil

ABONE OL

Uzmanlar, Tremor yani halk arasında bilinen adıyla titreme hastalığının altında birçok nedenin yatabileceğini açıkladı.

Medipol Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, titremenin en sık ellerde görüldüğünü belirterek “Titreme vücudun bir yarısında kol ve bacakta, bazı hallerde başta ya da tüm vücutta gözlenebilir. Titreme ile ilgili hastalıklarda şikayetler sıklıkla istirahat halinde karşımıza çıkar. Bu tip titremelerin başında Parkinson hastalığı gelmektedir. Parkinson ile birlikte veya yalnız olarak da titremeye neden olan birçok hastalık mevcuttur. İstirahat halinde ortaya çıkan titreme durumlarına, çoğunlukla ileri yaşlardaki hastalarda rastlanır” diye konuştu.

ALTINDA BİRÇOK NEDEN OLABİLİR

Birden çok titreme çeşidi olduğuna değinen Dr. Zırh, şu şekilde sıraladı: “İş yaparken oluşan titreme çok sık görülen bir başka durumdur. Burada ellerin havaya kaldırılıp, havada tutulması ya da bardağı veya çatalı-kaşığı ağıza götürmeleri sırasında olduğu gibi vücudun bir iş yapması sırasında ortaya çıkan, ancak istirahat sırasında olmayan titreme gözlenir. Bu grup titremelerin hemen yarıdan fazlası ailesel özellik taşımakta olup kalıtsal yolla çocuklara da iletilebilmektedir. Bu gruptaki titreme vakaları ‘Esansiyel tremor’ başlığı altında incelenir. Aslında toplumda çok bilinmese ve yeterince önem verilmese de bu tipteki titremeler Parkinson hastalığından 8-10 kat daha sık görülmekte olup; daha çok genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Bu titremelerden farklı olarak daha nadir görülen ve aktif hareket halinde daha şiddetli olarak karşımıza çıkan titremelere ise, genellikle felç geçirme veya şiddetli kafa travmaları sonrasında veya multipl skleroz gibi sinir sistemini yaygın olarak tutan hastalıklar sonrasında rastlanır.” 

Ceylan Ertem'in 'Fahriye Abla' performansı büyük beğeni topladı

Ceylan Ertem'in 'Fahriye Abla' performansı büyük beğeni topladı
Şebnem Bozoklu'dan botokssuz oyuncu alnı

Şebnem Bozoklu'dan botokssuz oyuncu alnı
'Koku ve tat alamıyorum'

'Koku ve tat alamıyorum'
Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada
Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu'nun koronavirüs ayrılışı

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu'nun koronavirüs ayrılışı
Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...

Ata Demirer'in minik orman mutluluğu...
Şarkıcı Edis kampa girdi...

Şarkıcı Edis kampa girdi...
"İyi ki genç anne olduk"

"İyi ki genç anne olduk"
'Hayatımda hala kimse yok'

'Hayatımda hala kimse yok'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER