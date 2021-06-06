  • BIST
    1447.08
  • Dolar
    8,6470
  • Euro
    10,5532
  • Altın
    526,3320
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Kanada'da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs dört kişinin ölümüne neden oldu
Külçe altının gramı günü kaç liradan kapattı? İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum
Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak
Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini destekliyoruz"
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi
Türkiye oyunu değiştiriyor: Avrupa sıraya girdi
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur"
İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
Bakan müjdeyi verdi: İlave rezervler bulabiliriz
Deniz salyası tehdidi büyüyor!
Yunanistan'da Türk SİHA'sı paniği!
Afyon'da belediye seçimi! Cumhur İttifakı büyük fark attı
CIA yakında Afganistan'daki tüm üslerini kaybedecek!
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 mesajı: Kararlıyız
Pakistan'da korkunç tren kazası
Irak ordusu PKK'ya savaş açtı!
Marmara'da 7/24 temizlik
06 Haziran 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 10:00:00

HER HORLAMANIN NEDENİ UYKU APNESİ DEĞİL

ABONE OL

Horlamanın, en basit tanımı ile hava yolunun kısmen tıkanması olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, "Uyku esnasında boğazımızın arka bölgesinde yer alan kaslar kısmen gevşeyip hatta geçici olarak kapandığı için, kişi nefes almaya çalışırken boğazda bir titreme meydana gelir, bu durumda horlamaya neden olur" dedi.

Horlamanın, en basit tanımı ile hava yolunun kısmen tıkanması olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, "Uyku esnasında boğazımızın arka bölgesinde yer alan kaslar kısmen gevşeyip hatta geçici olarak kapandığı için, kişi nefes almaya çalışırken boğazda bir titreme meydana gelir, bu durumda horlamaya neden olur" dedi. Birçok farklı sağlık sorununun horlamaya neden olabileceğini belirten Alkır, her ne kadar akla ilk uyku apnesini getirse de direkt uyku apnesi ile bağdaştırılamayacağını her uyku apneli insanın horladığını ancak her horlamanın uyku apnesi olmadığını söyledi ve şöyle devam etti: "Kişide farklı sağlık sorunlarının belirtisi olabilen horlama genellikle, burun, ağız ve boğaz yapısına bağlı olsa da yaşam tarzı ve alışkanlıklarına bağlı olarak da görülebilir. Kişi gün içinde yaşadığı yorgunluğa bağlı olarak horlayabildiği gibi, farklı nedenlerden kaynaklanan ve uzun süre görülen horlama sorunu, doğru nefes alışverişini etkilediği için kaliteli bir uykuya engel oluşturur ve kişinin gün içinde halsiz ve yorgun kalmasına neden olur."

Etiketler : UYKU APNESİ horlama Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır
Baht Oyunları'yla dönüyor

Baht Oyunları'yla dönüyor
Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!

Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!
Tiyatro benim yasak aşkım!

Tiyatro benim yasak aşkım!
Aşkta büyük konuşmam!

Aşkta büyük konuşmam!
Dilan'dan La Casa de Papel ruhu

Dilan'dan La Casa de Papel ruhu
Oğuzhan ile çok mutluyuz

Oğuzhan ile çok mutluyuz
O sahneler kolay çekilmiyor!

O sahneler kolay çekilmiyor!
Tatili iple çekiyor

Tatili iple çekiyor
30 yaşına evli girecek

30 yaşına evli girecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER