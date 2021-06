HER HORLAMANIN NEDENİ UYKU APNESİ DEĞİL

Horlamanın, en basit tanımı ile hava yolunun kısmen tıkanması olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, "Uyku esnasında boğazımızın arka bölgesinde yer alan kaslar kısmen gevşeyip hatta geçici olarak kapandığı için, kişi nefes almaya çalışırken boğazda bir titreme meydana gelir, bu durumda horlamaya neden olur" dedi. Birçok farklı sağlık sorununun horlamaya neden olabileceğini belirten Alkır, her ne kadar akla ilk uyku apnesini getirse de direkt uyku apnesi ile bağdaştırılamayacağını her uyku apneli insanın horladığını ancak her horlamanın uyku apnesi olmadığını söyledi ve şöyle devam etti: "Kişide farklı sağlık sorunlarının belirtisi olabilen horlama genellikle, burun, ağız ve boğaz yapısına bağlı olsa da yaşam tarzı ve alışkanlıklarına bağlı olarak da görülebilir. Kişi gün içinde yaşadığı yorgunluğa bağlı olarak horlayabildiği gibi, farklı nedenlerden kaynaklanan ve uzun süre görülen horlama sorunu, doğru nefes alışverişini etkilediği için kaliteli bir uykuya engel oluşturur ve kişinin gün içinde halsiz ve yorgun kalmasına neden olur."