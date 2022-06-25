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25 Haziran 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 09:30:00

Her gün iki bardak süt içilmeli: Bu sayede laktoz intoleransını önleyebilirsiniz

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Uzmanlar, laktoz intoleransının engellenebilmesi için çocuklarda süt içme alışkanlığı geliştirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar, laktoz intoleransının engellenebilmesi için çocuklarda süt içme alışkanlığı geliştirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Prof. Dr. Neriman İnanç, laktoz intoleransına sebep olan en büyük etkenin düzenli süt tüketilmemesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Neriman İnanç, sütün içerisinde bulunan iyot, demir, çinko, folik asit, B-12, B-6, E ve A vitamin ve minerallerinin eksikliği durumunda çocukların zihinsel gelişiminin direkt olarak etkileneceğini vurgularken, vitamin ve mineral yetersizliğinin giderilmesiyle zihinsel gelişimde oluşabilecek geriliklerin önüne geçilebileceğini de belirtti. "Özellikle laktoz intoleransı rastlanan çocuklarda süt tüketimi kesinlikle bırakılmamalı, aksine yarım çay bardağı ile başlayıp her gün artan oranlarda süt düzenli olarak başka besinlerle birlikte tüketilmelidir" diyen İnanç, ebeveynlerin çocukların yanında süt içerek bu konuda rol model olmalarını ve dolayısıyla alışkanlık edinmelerinde kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Etiketler : süt laktoz neriman inanç
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