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07 Nisan 2023 Cuma 07:03:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 07:03:00

Her gün bir şişe maden suyu için

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Ramazan ayında alınabilecek basit önlemlerle sağlıklı ve çok daha rahat geçirmenin mümkün olabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nuray Altınkum "Bağırsak sisteminin iyi çalışması, bizi tok tutması ve kan şekerimizi hızlı yükseltmesini önlemesi açısından da her iftar sofrasında salataya yer verilmeli.

Ramazan ayında alınabilecek basit önlemlerle sağlıklı ve çok daha rahat geçirmenin mümkün olabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nuray Altınkum "Bağırsak sisteminin iyi çalışması, bizi tok tutması ve kan şekerimizi hızlı yükseltmesini önlemesi açısından da her iftar sofrasında salataya yer verilmeli. Aynı zamanda Ramazan ayında su tüketimi çok azalır, bu da sindirim sisteminin yavaş çalışmasına ve bazı problemlere sebep olur. Ramazan ayında iftarla sahur arasında kişiden kişiye değişmekle beraber 2 ila 2,5 litre su tüketimini şart. Aynı zamanda herhangi bir rahatsızlığı yoksa tansiyon gibi, mide rahatsızlığı gibi; bir şişe maden suyu içilmesini tavsiye ediyoruz. Ramazan ayında hem bireylerin kendilerini daha dinç hissetmesi, hem sindirim problemlerini önlemesi açısında iftardan 1,5 saat sonra yarım saat yürüyüş yapılmalı" diye konuştu.

Etiketler : maden suyu Diyet Uzmanı Nuray Altınkum 2 ila 2 5 litre su

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