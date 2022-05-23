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23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:00:00

Her diyet sağlıklı kilo vermeyi sağlamaz

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Tatil sezonunun gelmesiyle birlikte fit bir vücuda sahip olmak isteyenler hazırlıklarını hızlandırdı.

Tatil sezonunun gelmesiyle birlikte fit bir vücuda sahip olmak isteyenler hazırlıklarını hızlandırdı. Yoğun diyet programlarına ilave egzersizlerle birlikte yaz tatiline girerken kilolarından kurtulmak isteyen birçok kişi, kontrolsüz hareket etmesi sonucu büyük sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar ise diyet yapan vatandaşları, kontrollü hareket etmeleri ve bol su tüketmeleri konusunda uyarıyor. Uygulanan diyetlerin kontrollü şekilde yapılması gerektiğini belirten Diyetisyen Mutlu Oğuz, su tüketimine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla su tüketiminin arttırılması gerektiğini belirten Oğuz, metabolizma hızının kontrol edilmesinin önemli olduğunu da ilave ederek, "Havaların ısınmasıyla montlar, kazaklar rafa kalktı. Yazlık kıyafetler beden algımızı da değiştiriyor. Yaza girerken uygulanan şok diyetlere ve düşük karbonhidratlı diyetlere dikkat etmeliyiz. Bu tarz diyetler metabolizmaya zarar verdiği için uzak durmalıyız. Kısa sürede verilen kiloların tekrar alındığını unutmamamız gerekiyor" dedi.

Etiketler : Her diyet sağlıklı kilo vermeyi sağlamaz Diyetisyen Mutlu Oğuz bol su tüketmeleri
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