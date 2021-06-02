HER ÇARPINTI RİTİM BOZUKLUĞU DEĞİLDİR

Ritim bozukluğunun hastada genellikle kalp çarpıntılarıyla kendini gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Tolga Aksu, yaşanan bu durumun hastanın günlük yaşamını ciddi etkileyen bir durum haline gelebildiğini anlattı. Aksu, ritim bozukluğunun toplumda yüzde 20-30 sıklıkla görüldüğünü belirtti. Bu noktada ritim bozukluğu ile çarpıntının ayırt edilmesinin önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Tolga Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çarpıntı hissinin hepsi ritim bozukluğundan kaynaklanmaz. Günlük yaşamda karşılaşılan birçok durum kalp hızının artmasına neden olabilir. Örneğin aşık olmak bile kalp hızının yükselmesine neden olabilen bir çarpıntı örneğidir. Sonuçta bunlar vücudun vermesi gereken fizyolojik bir yanıttır. Ritim bozukluğu değildir" diye konuştu. Doç. Dr. Aksu, ancak ortada hiçbir sebep yokken ortaya çıkan çarpıntının ritim bozukluğu belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

