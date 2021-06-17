  • BIST
    1424.2
  • Dolar
    8,6342
  • Euro
    10,3296
  • Altın
    501,1010
İstanbul
18 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kovid fazla kiloları sever!
35 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
2 yaşındaki kızını pencereden attı... 'Cinler istedi' dedi!
Her burun ameliyatında revizyon ihtimali vardır
Pazar günü kısıtlaması kalkar mı?
Gökbey için kritik aşama
Dikkat çeken rapor ortaya çıktı... İşte müsilajın sebebi
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da başladı
İşsizlere özel 'Youtuber'lık kursu
Anayasa Mahkemesi CHP'nin talebine ret
iPhone 13'ün fiyatı 950 dolar olacak
‘Nalan' için buluştular
24 Haziran'da ‘Kazara Aşk'
Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı 2020 Raporu'nda 'terör örgütü PKK' vurgusu
Rolüyle sınırları aştı
Anne sütünün mucizevi 10 etkisi
17 Haziran günlük burç yorumları
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Görüş süresi uzuyor
Milliler ikinci maçında Galler'e yenildi
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın
Günlük aşılamada yeni rekor
Fed faiz kararını açıkladı! Dolar/TL kuru 8,61'e yükseldi
Türk Yıldızları'nın Amasya gösterisi nefes kesti
17 Haziran 2021 Perşembe 10:57:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 10:57:00

Her burun ameliyatında revizyon ihtimali vardır

ABONE OL

Burun estetiği yani rinoplastinin başarısı burun ve cilt yapısı, cerrahi deneyim ve hastanın iyileşme performansı gibi faktörlere bağlıdır.

Revizyon ameliyatlarının düzeltme veya işlemi tamamlama için yapıldığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erkan Soylu, "Revizyon, bir burun ameliyatında hedeflenen sonuçlara ulaşılamaması veya uzaklaşılması sonucunda düzeltme için gerekli olan ikinci, üçüncü veya daha fazla yapılan ameliyatlardır" dedi. Her burun ameliyatında düşük de olsa revizyon ihtimalinin bulunabileceğini ifade eden Doç. Dr. Erkan Soylu "Burun ameliyatlarında revizyon oranı burun yapısı, hastanın iyileşme performansı ve cerrahın tecrübesi ile ilişkili olmakla beraber genel olarak yüzde 5 ila 10 arasında değişir. Çok tecrübeli ellerde bu oran daha düşük olmakla beraber kesinlikle yüzde sıfır değildir. Ameliyat edilen burun ne kadar az soruna sahip olursa olsun revizyon oranı sıfır olmaz. Hastaların ameliyat öncesinde bunu bilmeleri çok önemlidir. İyileşme süreci devam ederken başka doktorlara danışılması veya internetten alternatif yaklaşımlara ilgi duyulması gereksiz kafa karışıklığına yol açacaktır. Dolayısıyla hastaların ameliyat oldukları doktorla yakın irtibatta olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Etiketler : burun ameliyat estetik
Düşledikleri proje gerçek oldu

Düşledikleri proje gerçek oldu
Kıyafetlerimi uzun yıllar giyerim

Kıyafetlerimi uzun yıllar giyerim
Aşıyla sektör rahatlayacak

Aşıyla sektör rahatlayacak
‘Arka Sıradakiler' buluştu

‘Arka Sıradakiler' buluştu
Ay sonu set başlıyor

Ay sonu set başlıyor
Benim aşkım çocuklarım

Benim aşkım çocuklarım
İlk doz aşısını oldu

İlk doz aşısını oldu
Çevre dostu Burcu!

Çevre dostu Burcu!
20 KİLOSU GİTTİ

20 KİLOSU GİTTİ

EN ÇOK OKUNAN HABERLER