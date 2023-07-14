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Her bir dişe 5-10 fırça darbesi değmeli
14 Temmuz 2023 Cuma 07:31:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 07:31:00

Her bir dişe 5-10 fırça darbesi değmeli

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İdeal ağız bakımının asıl unsurlarından birinin diş fırçalamak olduğunu belirten uzmanlar, diş fırçalamanın yanlış yapılması durumunda diş eti iltihabı ve diş eti çekilmesi gibi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

İdeal ağız bakımının asıl unsurlarından birinin diş fırçalamak olduğunu belirten uzmanlar, diş fırçalamanın yanlış yapılması durumunda diş eti iltihabı ve diş eti çekilmesi gibi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Doğru diş fırçalamanın diş etinden dişe doğru yapılması gerektiğini söyleyen Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, her bir dişe 5-10 fırça darbesinin değmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sadece fırçalamanın yeterli olmadığını da dile getiren Bahar, maksimum hijyen için, diş ipi ve gargara kullanılmasını öneriyor. Doğru diş fırçalamanın mutlaka diş etinden dişe doğru yapılması gerektiğine dikkat çeken Bahar, "Pembeden beyaza doğru yapılması gereken bir hareket vardır. Sağ sol hareketi yaparsanız eğer bu hareket diş eti çekilmesine ve minede aşınmalara sebep olacağından hiçbir şekilde tavsiye etmediğimiz bir harekettir. Yapacağınız asıl hareket, titreşim vererek 45 derecelik açı ile diş etinden dişe doğru dişlerinizi fırçalamanızdır. Diş fırçanızın mutlaka her dişinize en az 5 ila 10 darbesinin değmesi gerekiyor ki oradaki plağı gerekli bir şekilde ortadan kaldırabilsin. Dış kısımları fırçaladıktan sonra mutlaka iç kısımları da fırçalamalısınız. Dil ve yanak taraflarını da unutmamalısınız. Her bir dişinize en az 5 defa darbe değecek şekilde dişlerinizi fırçaladığınızda bu 2,5 ila 3 dakika sürecektir ki bu fırçalama için ideal bir süredir" açıklamasını yaptı.

Etiketler : 5-10 fırça darbesi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar diş fırçalama
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