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01 Mayıs 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 07:49:00

Her baş ağrısı masum değil

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Yürümede dengesizlik, çift ya da bulanık görme ve konuşma bozukluğuna neden olan baş ağrısı hiç zaman kaybetmeden müdahale gerektirir.

Yürümede dengesizlik, çift ya da bulanık görme ve konuşma bozukluğuna neden olan baş ağrısı hiç zaman kaybetmeden müdahale gerektirir.

Hayatında hiç baş ağrısı yaşamamış insan yoktur herhalde. Keza günlük hayatta en sık görülen şikâyetlerden biri baş ağrılarıdır. Bu sorun; yaşattığı rahatsızlık hissi dışında, iş gücü kaybı ile korku ve paniğe de neden olabilmektedir. O nedenle bilgi sahibi olmak ve ona göre adım atmak son derece önemlidir. Özel Esencan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Ünlü, bilinmesi gerekenleri "Özellikle hangi baş ağrılarının tetkik edilmesi gerektiği, hangilerinin alarm belirtisi olduğunu anlamak önemli. Baş ağrıları primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olarak ikiye ayırılır. Migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme tipi baş ağrısı primer sınıfına girer, ağrıların yüzde 90'ını oluşturur. Sekonder kategori ise bir hastalığa bağlı olarak ve bu hastalığın seyri sırasında görülen ağrılardan oluşur. Beynin damarsal hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, menenjit ve sinüzit gibi enfeksiyon hastalıkları örnek olarak gösterilebilir" şeklinde sıralıyor.

BİLİNÇ KAYBI YAPABİLİR

Hangi baş ağrılarının öncelikli olduğunun araştırılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi İlker Ünlü, bir an önce bir hekime başvurmayı gerektirecek baş ağrılarını ise şu şekilde sıralıyor; Aniden ortaya çıkan ve o zamana kadarki yaşanan en şiddetli baş ağrısı. Sık sık baş ağrıları yaşayan kişilerde, her zamankinden farklı bölgede ve şekilde ortaya çıkan ağrılar. Özellikle 10 yaşından küçüklerde ve 50 yaşından büyüklerde yeni başlayan baş ağrıları. Bilinç değişikliklerine neden olan ve/veya vücudun bir tarafında kuvvetsizliğe neden olan, yürümede dengesizliğe sebep olan ağrılar. Çift görme, bulanık görme veya görme bozukluğu durumuna sebep olan ağrılar. Konuşma bozukluğuna neden olan ağrılar. Bulantı-kusma, ateş gibi ek belirtilerle birlikte seyreden baş ağrıları. Kafanın öne eğilmesini engelleyecek şekilde boyunda sertlik görülen ağrılar. Travmalar veya başa alınan darbeler sonrasında ortaya çıkan ağrılar.

BEYİN KANAMASINA NEDEN OLABİLİR

Beyin kanamalarının (özellikle subaraknoid kanama) tüm baş ağrıları içinde en yüksek hayati riske yol açan durum olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi İlker Ünlü, "Kesinlikle acil müdahale gerektirir. Bu kanamalarda hastalar ani ve çok şiddetli bir baş ağrısı yaşar ve 'sanki birisi kafama balyozla vurmuş gibi başladı!' şeklinde tarif eder. Kanamanın şiddetine göre hastalar uykuya meyilden komaya kadar değişen bilinç farklılıkları, ense sertliği ve fışkırır tarzda kusmalar şeklinde tepki gösterir. Bu hastalara bir an önce tıbbi müdahale gerekir" dedi.

Etiketler : Her baş ağrısı masum değil Dr. Öğr. Üyesi İlker Ünlü iddetli bir baş ağrısı
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