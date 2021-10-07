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07 Ekim 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 08:30:00

Her ağrı meme kanserini işaret etmeyebilir

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Kadınlarda sık görülen meme ağrısının, meme kanseri endişesine yol açabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Irmak Durur Subaşı, "Genellikle normal meme dokusu veya memenin iyi huylu hastalıkları ağrı bulgusuna yol açarken meme ağrısı, yaklaşık yüzde 1,2 ila 6.7 gibi bir oranla çok nadiren meme kanserlerine eşlik eder" dedi.

Kadınlarda sık görülen meme ağrısının, meme kanseri endişesine yol açabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Irmak Durur Subaşı, "Genellikle normal meme dokusu veya memenin iyi huylu hastalıkları ağrı bulgusuna yol açarken meme ağrısı, yaklaşık yüzde 1,2 ila 6.7 gibi bir oranla çok nadiren meme kanserlerine eşlik eder" dedi.

Prof. Dr. Subaşı, şu bilgileri verdi: "Genel olarak regl dönemine doğru artan, adet görmekle 4-5 gün içerisinde yatışan, tek veya çift taraflı, memenin dörtte birinden fazlasını tutan ağrı; iyi huylu (benign) meme ağrısı olarak adlandırılır. Bu durum masum bir bulgu olarak kabul edilir. Bazı regl döngülerinde, benzer karakterde ancak daha yoğun veya daha uzun süreli yaşanabilir. Bunun sebebi duygusal veya fiziksel stres olabilir. Ayrıca sağlıksız yaşam koşulları, kalitesiz uyku, kronik yorgunluk, sedanter yaşam tarzı, rafine gıdalar, yetersiz sıvı alımı, kafein içeren yiyecek ve içeceklerin aşırı tüketimi, vücutta östrojen dengesini etkileyen iç ve dış faktörler bu ağrıları arttırabilir. Genellikle normal meme dokusu veya memenin iyi huylu hastalıkları ağrı bulgusuna yol açarken meme ağrısı, çok nadiren meme kanserlerine eşlik eder."

30 YAŞINDAN BÜYÜKSE MAMOGRAFİ ÖNERİLİYOR

Prof. Dr. Irmak Durur Subaşı, "Amerikan Radyoloji Koleji'nin önerilerine göre ilk defa başvuran, iyi huylu (adet döngüsü ile ilişkili ve memenin dörtte birinden fazlasını tutan) meme ağrısı bulunan herhangi bir yaştaki kadında, ilgili hekimin muayenesi de normal ise herhangi bir görüntüleme önerilmez. Diğer taraftan klinik olarak belirgin meme ağrısı olan, 30 yaşından küçük kadınlarda (belli bir odakta hissedilen ve döngüsel olmayan) ultrasonografi ile görüntüleme önerilmektedir. Benzer klinik özelliklere sahip 30 yaştan büyük kadınlarda ise hekim muayenesinden sonra görüntüleme değerlendirmelerinin mamografi ve ultrasonografi ile yapılması önerilmektedir. Sonuç olarak meme ağrısı şikayeti bulunan hastalar, bu bulgunun çoğunlukla masum olmakla birlikte ayrıntılı tıbbi değerlendirme ve radyolojik görüntülemeyi gerektirdiğini bilmelidir" açıklamasında bulundu.

ERKEKLERDE AĞRININ EN SIK SEBEBİ JİNEKOMASTİ

Prof. Dr. Irmak Durur Subaşı, erkeklerde de zaman zaman meme ağrısı şikâyetine rastlanabildiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun en sık sebebi jinekomasti denilen meme dokusunun artışıdır. Ayrıca kadınlarda görülen ve meme ağrısına sebep olan iyi huylu durumlar da erkeklerde meme ağrısına sebep olabilir. Kadınlara benzer şekilde, meme kanseri nadiren ağrıya eşlik eder. Özellikle omurga veya kas kaynaklı ağrılardan ve sol tarafta hissediliyor ise kalp kaynaklı ağrılardan ayırt edilmesi için önemli olan tam bir klinik ve radyolojik muayenenin yapılmasıdır."

Etiketler : meme ağrısı meme kanseri Prof. Dr. Irmak Durur Subaşı
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