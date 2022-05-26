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26 Mayıs 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 08:00:00

Her 6 kişiden biri bu hastalığa yakalanıyor

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Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkerim Yılmaz, İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) hastalığının, 30-50 yaş aralığında her 6 kişiden birinde görüldüğünü söyledi.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkerim Yılmaz, İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) hastalığının, 30-50 yaş aralığında her 6 kişiden birinde görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, İrritabl Bağırsak Sendromunun tanımını yaparak, "Santral sinir sistemi ile gastrointestinal (GİS) sistem arasındaki koordinasyonun bozulmasıdır. Spastik kolon, hassas bağırsak, huzursuz bağırsak olarak da isimlendirilebilmektedir. Kısaca İBS olarak ifade edilir. İBS hassasiyeti organik değil fonksiyonel bir bağırsak hassasiyetidir. Bu hastalık tekrarlayan karın ağrıları ve dışkı düzensizlikleri ile karakterizedir" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Yılmaz, hastalığın nedenlerine ve şikâyetlerine değinerek, "Çoğu hastamızda bağırsak enfeksiyonundan sonra ortaya çıktığını gözlemlesek de bilinen bir nedeni henüz yok. Çok kişide İBS'nin bir bağırsak enfeksiyonundan sonra ortaya çıktığı gözleniyor. Ağrı, şişkinlik, kabızlık veya ishal belirtileriyle kendini gösterir. Karın ağrısı ve dışkılama düzensizliği, İBS'de dile getirilen karakteristik yakınmalarıdır. Ayrıca dispepsi yani hazımsızlık ve reflü eşlik edebilmektedir. En karakteristik özelliği gece uykularında hiçbir şikâyet olmadığıdır. İBS'de görülen dışkı düzensizliği kimi zaman kabızlık kimi zaman da ishal şeklindedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Prof. Dr. Abdulkerim Yılmaz İBS dispepsi yani hazımsızlık rritabl Bağırsak Sendromu
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