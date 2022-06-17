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17 Haziran 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 08:30:00

Her 5 kadından biri HPV virüsü taşıyor

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Dünyada kadınlar arasında en yaygın görülen 4. kanser türü olan rahim ağzı kanseri, pandemide daha büyük bir tehdide dönüştü.

Dünyada kadınlar arasında en yaygın görülen 4. kanser türü olan rahim ağzı kanseri, pandemide daha büyük bir tehdide dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ülkelerin yüzde 43'ünün sağlık imkanlarını pandemi ile mücadeleye aktarmasından ötürü rahim ağzı kanseri tedavilerinin yetersiz kaldığını, yalnızca 2020'de 604 bin yeni vakanın yüzde 55'ten fazlasının (342 bin) ölümle sonuçlandığını açıklandı. Türkiye'de ise her 5 kadından birinde rahim ağzı kanserine davetiye çıkaran HPV virüsü bulunuyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz şunları söyledi; "HPV, vücuda girdiği andan itibaren bağışıklık sistemi devreye giriyor ve bu virüsü vücuttan atmak için antikorlar üretiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi, virüsü 12 ay içinde vücuttan temizleyebiliyor. Aksi halde virüs, rahim ağzındaki hücrelerde DNA'ya nüfuz ederek kanser sürecini başlatıyor. Bu kötü senaryoda, rahim ağzında oluşan lezyonlar 3 aşamada rahim ağzının tamamına hızla yayılıyor. Sigara ve alkol tüketimi, sağlıksız beslenme ve düzensiz uyku alışkanlıkları virüsün rahim ağzında kalıcı bir duvar örme ihtimalini artırıyor."

Etiketler : Her 5 kadından biri DNA Dünya Sağlık Örgütü
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