Her 2 diyabetliden 1'i hasta olduğunu bilmiyor

EN ÇOK TİP2 GÖRÜLÜYOR

Farklı çeşitleri bulunan diyabet hastalığının en yaygın görülen türünün Tip 2 diyabet olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aktaş, "Bir diğer adı insülin direnci olan Tip 2 diyabette, pankreasta insülin üretimi yeterli olduğu halde hücrelerde insülin hormonunun algılanamaması nedeniyle bu hormona karşı duyarsızlık oluşur. Bu durumda kan şekeri insülin tarafından dokulara taşınamaz ve kan glukoz düzeyi normalin üzerine çıkar. Bunun sonucunda bireyde ağızda kuruma, kilo kaybı, çok su tüketme ve çok yemek yeme ihtiyacı şeklinde belirtiler görülür. Bu hastalığa genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde rastlanılıyor" diye konuştu.