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26 Ekim 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 07:30:00

Her 10 kişiden 7'si kilosundan memnun değil

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Türkiye genelinde insanların kilo problemine yönelik bir araştırma yapıldı. Bin 100 katılımcının yer aldığı çalışmaya göre, her 10 kişiden 7'si kilosundan memnun değil.

Türkiye genelinde insanların kilo problemine yönelik bir araştırma yapıldı. Bin 100 katılımcının yer aldığı çalışmaya göre, her 10 kişiden 7'si kilosundan memnun değil. Kişilerin yüzde 59,3'ü diyet ile zayıflayacağını düşünürken, yüzde 38'i sağlıklı beslenmediğini belirtti. 'Diyet ile zayıflayabileceğinize inanıyor musunuz?' sorusuna da katılımcıların yüzde 59,3'ünün 'evet', yüzde 40,7'sinin 'hayır' cevabını verdi. Kişiler, özellikle internette görüp denenen diyet, kür ve sözde sağlıklı tariflerin birçoğunun işe yaramaması diyet ile zayıflanabileceği inançlarının olumsuz etkilendiğini aktardı. Son yılların en popüler konularından biri olan sağlıklı beslenmeye yönelik ise katılımcılara yöneltilen, 'Sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor musunuz?' sorusu ise büyük oranda olumlu cevaplandı. Her 10 kişiden 6'sının sağlıklı beslendiğini söylediği araştırmada, ilgili soruya 'evet' diyenlerin oranı yüzde 62 ile ön plana çıktı. Katılımcıların yüzde 38'i ise sağlıklı beslenmediğini belirtti.

Etiketler : kilo problemi KİLO DİYET ZAYFLAMA
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