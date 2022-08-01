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01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:30:00

Hemoroid hareketli yaşamı sevmez

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Uzmanlar, halk arasında 'basur' olarak bilinen hemoroidin erken tedavisine vurgu yaparak; "Kan düşüklüğü olan hastalarda ciddi kanamalarla beraber, hayati tehlike de söz konusu olabilir" dedi.

Uzmanlar, halk arasında 'basur' olarak bilinen hemoroidin erken tedavisine vurgu yaparak; "Kan düşüklüğü olan hastalarda ciddi kanamalarla beraber, hayati tehlike de söz konusu olabilir" dedi. Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, "Hemoroid, makat bölgesindeki damarların genişlemesi ile ortaya çıkan bir sorundur. Damarlarda fazla miktarda kan birikmesi, pıhtı oluşması sonucunda hemoroidal rahatsızlıklar oluşur. Eğer ileri evre hemoroid de ise enfeksiyon oluşma riski de vardır çünkü açık bir damar dokusu var ve enfeksiyona yatkın olduğu için anal apselere neden olabilir. Hastanın daha önceden kan düşüklüğü var ise, ciddi kanamalara neden olmakla beraber, hayati tehlike de söz konusu olabilir" dedi. Hareketsiz yaşamı olanlarda hemoroidal hastalık riskinin daha yüksek olduğunun altını çizen Op. Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı: "Öncelikle şikayetleriniz var ise bir genel cerrahi doktoruna başvurulmalıdır. Bol su tüketimi yapılmalıdır. Posalı bol sebzeli yiyecekler tüketilmelidir. Hareketli bir yaşantımızın olması gerekiyor. Masa başında çalışılıyorsa ara ara kalkarak yürüyüşler yapılmalıdır."

Etiketler : Hemoroid hareketli yaşamı sevmez Op. Dr. Kaya Hemoroid
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