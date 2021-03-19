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19 Mart 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 09:00:00

Helikobakter kirli sebze ve meyvelerden bulaşıyor

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Dünyada bilinen en yaygın enfeksiyon nedenlerinden biri olan helikobakter pilorinin en az 10 yıl sonra hastalık yapmaya başladığı belirtiliyor.

Prof. Dr. Vedat Göral, "Helikobakteri akut ve kronik gastrit, ülser, midede lenfoma, mide kanseri, ağız kokusu, gaz, şişkinlik, bulantı, yemek sonrası dolgunluk hissi, geğirme ve demir eksiliği, ayrıca B12 vitamin eksikliğine bağlı kansızlıklara neden olur" dedi. Helikobakterinin kirli sebze ve meyvelerin yenilmesi, gıdaların ve içme sularının temiz olmaması ile bulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti: "Bulaştığı gün hastalık yapmaz, en az 10 yıl sonra hastalık yapmaya başlar. Bakteri mide mukozasına yerleşir ve tedavi edilmezse uzun yıllar burada yaşar. Helikobakter mideye yerleşse bile herkeste hastalık yapmaz. Birçok kişi kronik helikobakter enfeksiyonu geçirse de herhangi bir belirti göstermez. Bakteri tedavi edilmezse, ileriki yıllarda yüzde 1 oranında mide kanseri riski vardır. Bu risk sigara ve alkol içen, anne veya babasında mide kanseri olanlarda fazladır."

Etiketler : helikobakter sebze meyve vedat göral
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