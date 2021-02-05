Hazır gıdalar vücutta ödem yapıyor

Uzmanlar, "Hazır gıda, unlu mamüller, çay şekeri gibi rafine şeker oranı yüksek gıdaların daha az tüketilmesi ödem oluşumunu önleyebilir" uyarısında bulundu. Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, su düzeyi dengede tutulmadığında vücuttaki sıvıların belirli noktalarda toplanarak ödem oluşturabildiği, ödem oluşumunun regl döngüsü, uzun süre oturmak ya da ayakta durmak, fazla miktarda sodyum (tuz) tüketmek, uçak yolculuğu yapmak, ilaçlar', hamilelik ve bazı tıbbi rahatsızlıklar gibi pek çok farklı duruma bağlı olarak görülebildiği aktarıldı. Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Artan sodyum düzeyleri de ödem oluşumuna neden olur. Bu nedenle hazır gıda, unlu mamüller, çay şekeri gibi rafine şeker oranı yüksek gıdaların daha az tüketilmesi ödem oluşumunu önleyebilir. Ödem oluşumunun azaltılması, beslenme ile yakından ilişkilidir. Ödem, toplumda oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. Hormonal değişimler, uzun süreli seyahatler, beslenme düzeni değişimi gibi sebeplere bağlı olarak gelişen ödemler genellikle birkaç gün içerisinde düzelir. Vücudumuzda ödem oluşumunu azaltmak veya oluşan ödemin daha kısa süre içerisinde çözülmesini sağlamak için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Bu basit ve etkili yöntemler sayesinde ödemin yarattığı şişkinlik ve rahatsızlık hissinden kurtulmak mümkün olur" diye konuştu.

