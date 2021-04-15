HAZIMSIZLIK SAFRA KESESİNDE SORUNUN İŞARETİ

Karın bölgesinin sağ tarafında, karaciğerin hemen altında bulunan ve armut şekilli bir organ olan safra kesesi, sindirim sistemimizin en önemli bölümü olarak gıda sindirimine yardımcı olur. Toplumda en çok 'Safra kesesi iltihabı ve Safra kesesi taşı' rahatsızlıklarıyla bilinmekle birlikte, sindirim sistemi hastalıkları olan hazımsızlık, şişkinlik ve benzeri şikayetlerle de birebir ilişkisi vardır. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Genel Cerrahi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Elbrus Zarbaliyev "Genel olarak safra kesesinde taş olan hastaların yarıdan fazlası bu durumun farkında olmaz ve başka nedenlere yapılan tetiklere ortaya çıkar. Bu hasta grubunda aralıklı olarak sindirim sisteminde hazımsızlık ve karında şişkinlik hissi gibi şikayetler görülebilir. Bunun dışında ise %30-35 hastada hayatının bir döneminde safra taşına bağlı olarak ciddi sorunlar görülebilir. Sıklıkla karında üst kısımlarda olan ağrı, bulantı ve kusma şikayetleri yemeklerden sonra aniden başlamaktadır. Bazı durumlarda ise sorun safra kesesi ile sınırlı kalmaz ve sarılık ile birlikte safra taşına bağlı pankreatit (Mide altı bezi iltihabı) görülebiliyor ki bu da ciddi tedavi gerektiren bir durumdur" dedi.

