Hayatı yavaşlatan sorun: Panik atak

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Cem Yiğit, "Panik atakta gerçek bir olay veya endişe yaratıcı herhangi bir durum olmamasına rağmen, oldukça yoğun bir şekilde korku atağı gelişmektedir. Kişi için korkutucu ve endişe verici olan panik atakta, kişiler genellikle nefes alamadıklarını ve kalp krizi geçirdiklerini düşünürler. Çoğu zaman bu durumu kontrol altına almak kişi için çok zordur. Genel olarak ataklar 10 ila 20 dakika arasında sürer ve daha sonra belirtiler ortadan kalkar. İlerlemiş vakalarda ise atakların çok daha uzun sürdüğü görülebilmektedir" diye konuştu. Yiğit, panik atağın birçok yönden hayatı olumsuz yönde etkilediğini de dile getirerek, "Panik atak problemi olan kişiler, çoğu zaman dışarıda bulunmak, bilmedikleri yerlere gitmek istemezler. Herhangi bir yabancı ortamda atağın gelişmesi tetiklenmektedir. Dolayısı ile bu insanlar sosyal hayattan kendilerini soyutlarlar. Bunun sonucu olarak da panik atağın ilerlemesi ve yalnızlık duygusunun gelişmesi olağan bir durum olarak karşımıza çıkar" ifadelerinde bulundu.

