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29 Ağustos 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 07:30:00

Havuzda bekleyen tehlike: Kulak iltihabı

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Kutlu, ortak kullanılan havuzlardan ishal, göz, kulak veya deri enfeksiyonu bulaşabileceğine dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Kutlu, ortak kullanılan havuzlardan ishal, göz, kulak veya deri enfeksiyonu bulaşabileceğine dikkat çekerek "Havuz yerine denizi tercih edin. Havuza girecekseniz temiz olduğundan emin olun" dedi. Kutlu, "Bakımı iyi ve özenle yapılmayan havuzlarda, ayrıca dış kulak yolu enfeksiyonlarının ortaya çıkma riski de oldukça yüksektir. Özellikle Pseudomonas bakterisinin etken olduğu "Malign Otitis Externa" şiddetli kulak ağrısı, dış kulak yolunda şişme, kulak akıntısı, tıkanma ve duyma sıkıntısına ve daha ciddi komplikasyonlara neden olabilir" diye konuştu.

Etiketler : kulak iltihabı havuz Uzmanı Dr. Hakan Kutlu
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