Havuz keyfi yaparken sağlığınızı da düşünün

Yazın gelmesiyle beraber deniz ve havuz mevsimi başladı. Tatil keyfinin dikkat edilmezse kadınları sağlığından edebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Ağlamış, "Öncelikle havuz suyu yerine deniz suyunu tercih etmek yani klor maruziyetini azaltmak, enfeksiyonları azaltmak açısından önemli" dedi. Ağlamış, "Özellikle sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren kişiler, havuz suyunu tercih etmemeli. Deniz ve havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayolar bir an önce değiştirilmeli, genital bölgenin kuru kalmasına dikkat edilmeli. Deniz ve havuz sonrası hızlıca duş almak, genital bölgeyi diğer mikroorganizmalardan korumak için çok önemli. Genital bölge yıkanıp, kurulanıp, doğru iç çamaşırı tercih edilirse genital enfeksiyonlardan büyük oranda korunulmuş olur. Doğru iç çamaşırı tercihi ise pamuklu olanlardır. Çünkü polyester gibi hava aldırmayan kumaşlar, söz konusu bölgenin sağlığını olumsuz etkiler" diye uyardı.

