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26 Aralık 2020 Cumartesi 22:03:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 18:19:00

Havuç ve lahana hücreleri yeniliyor

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Diyetisyen Aybüke Hallaç, A ve E vitaminlerinin düzenli olarak alınması gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Aybüke Hallaç, "A vitamini, serbest radikallerle savaşır. Yaşlanmayı geciktirir, mutasyona uğramış hücreleri düzeltmekte etkilidir. Süt, tereyağı, havuç, lahana, yumurta sarısı kaynakları olarak gösterilebilir. E vitamini de aynı şekilde antioksidan bir vitamindir. Özellikle ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlarda bulunmakla birlikte; sıvı yağlar, kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler E vitamininden zengindir. Üçüncü madde olarak zencefil; C vitamini, kalsiyum, potasyumdan zengindir. Zerdeçal da özellikle içerdiği kurkuminle antioksidan kaynağıdır. Özellikle bu dönemde bizim için harika bir alternatif. Yeşil çay ve balla birlikte çay olarak tüketebilirsiniz" dedi.

Etiketler : Diyetisyen Aybüke Hallaç havuç lahana A vitamini E vitamini
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