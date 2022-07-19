Havaların ısınmasıyla böbrek ve idrar yolları taşlarına dikkat

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hastanelerde böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlardan dolayı vaka artışlarının olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, bol su tüketiminin önemini hatırlattı. Böbrek ve idrar yollarındaki taşların neden oluştuğunu ve tedavi yöntemlerini açıklayan Op. Dr. Alper Başakcı "Özellikle havaların ısındığı şu dönemlerde hastaların acil servisimize ve polikliniğimize en çok başvurma sebepleri arasında böbrek taşı ve idrar yolları taşları rahatsızlığı yer alıyor. Hastalarda suyu az içmesine bağlı olarak yan ağrısı, idrarda yanma, kanama şikâyeti oluşuyor. Böbreğin içindeki sıvının az olmasından dolayı biriken mineraller taş oluşumuna neden oluyor. Gelen hastalarımızı değerlendirdikten sonra muayene ediyor sonra çeşitli tahliller istiyoruz. En son gerekir ise ultrason veya tomografi çektiriyoruz, bu şekilde taşın nerede olduğunu, onun dışında da böbrekte veya başka bir yerde bir sıkıntı var mı, yok mu diye değerlendiriyoruz" diye konuştu.

