Havalar soğudu; kapalı ortamları havalandırmayı ihmal etmeyin

Havalar soğudu, kapalı ortamda geçirilen süre arttı.

Isı kaybı olmaması için kapalı ortamlar yeterince havalandırılmıyor. Ancak bu durum, enfeksiyon hastalıklarının ve solunum rahatsızlıklarının artmasına neden oluyor.

"EV GÜNDE 2 SAAT HAVALANDIRILMALI"

Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, hem oksijen ihtiyacı için hem de odayı belirli bir ısıda, nemde tutmak ve mikroplardan uzak durabilmek için evlerin ya da bulunulan ortamların havalandırılması gerektiğini söyledi.

Evdeki havanın temizlenmesi için gün içinde sık sık camlar açılmalı. Ev, aralıklı olarak toplam 2 saat havalandırılmalı.

"SABAH EVİ HAVALANDIRMAZSAK RADON GAZINA MARUZ KALABİLİRİZ"

Ev sabah saatlerinde muhakkak havalandırılmalı. Çünkü sabaha kadar evlerde radon gazı birikebiliyor.

DOÇ. DR. DURAN TOK, RADON GAZIYLA İLGİLİ ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"Akciğer kanserinin sigaradan sonra en önemli nedenlerinden biri radon gazıdır. Radon gazı sabaha kadar evlerde bir miktar birikir. Sabah evi havalandırmazsak bu yoğun gaza maruz kalabiliriz."

"ODA SICAKLIĞI 19-22 DERECE OLMALI"

Kaloriferler havadaki nem oranını da düşürüyor. Kapalı ortamların soğuk buhar uygulanarak nemlendirilmesi gerekiyor. Oda ısısı 19 ila 22 derece civarında olmalı.