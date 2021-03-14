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14 Mart 2021 Pazar 13:03:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 13:03:00

Hava koşulları cildi etkiliyor

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Behram Danış Hava koşullarının cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğunu kaydetti.

Hava koşullarının cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Behram Danış, "Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan rüzgarlı havalar da ciltte kurumaya yol açar. Kuruyan ciltte; kızarıklık, çatlama, soyulma, pul pul dökülme gibi pek çok istenmeyen durum ortaya çıkabilir. Sıcak havalarda artan nem ve sıcaklıkla birlikte terleme artar. Artan terleme özellikle yağlı ciltlerde sivilce oluşumuna sebep olur" diye konuştu. Dr. Danış, "Soğuk havalarda cildin kaybettiği nemi yerine koymak için düzenli olarak nemlendirici kullanılmalıdır. Soğuğa bağlı ciltte ciddi derecede çatlak, kızarıklık oluşursa bir doktora başvurulabilir ve ilaç içeren kremler kullanılarak daha hızlı iyileşme sağlanabilir. Sıcak havalarda ciltteki yağlanmayı azaltmak için cilt temizleyiciler kullanılabilir. Temizleyiciler gece kullanılmalı veya gündüz cilde temizleyici kullandıktan sonra güneş koruyucu krem de uygulanmalıdır" dedi.

Etiketler : cilt sağlığı hava şartları cilt bakımı
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