Hava kirliliği kör edebilir

Tedavi ihmal edildiğinde görme bulanıklığına ve görme kaybına giden sonuçlara sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı. Özsütçü, özellikle kontakt lens kullananları hava kirliliğinin olumsuz etkileri konusunda uyararak, "Hava kirliliğine bağlı gözün ön yüzeyi rahatsızlığı kontakt lens kullananlar daha fazla hissediyor" bilgisini verdi. Havada bulunan kimyasal partiküllerin retinaya toksik etkisi ve yaşa bağlı makula dejeneransı (sarı nokta hastalığı) riskinde artış görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Mustafa Özsütçü, çalışmalara devam edilen bir diğer konunun ise hava kirliliğinin yarattığı uzun vadede glokom denilen hastalığa sebep olan göz içi basıncının artışı olduğunu bildirdi.

