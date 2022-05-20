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Hava kirliliği beyin sağlığını tehdit ediyor
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20 Mayıs 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 09:30:00

Hava kirliliği beyin sağlığını tehdit ediyor

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Hava kirliliğinin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten uzmanlar, son zamanlarda atmosferdeki karbondioksit oranlarının artışını ve bu durumun nörolojik sistem ile ilişkisini değerlendirdi.

Hava kirliliğinin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten uzmanlar, son zamanlarda atmosferdeki karbondioksit oranlarının artışını ve bu durumun nörolojik sistem ile ilişkisini değerlendirdi. Havadaki zararlı bileşenlerin özellikle migren hasta grubunda çok ciddi etkisi olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, "Beyin, oksijenle beslenen bir organdır ve bu organın besinsiz kalması, tüm sistemde hasara yol açmaktadır" dedi.

Migrenin de bir nedeninin hava kirliliği olabileceğini dile getiren Dr. Nihat Mustafayev, "Havada bulunan oksijen, karbondioksit ve oksijen seviyelerinin normal kabul edilen seviyede olması, insan sağlığının korunması için önemlidir ve beynin oksijen kullanan bir organ olduğunu düşünürsek, bu bileşenlerdeki dengenin bozulması, bedenin ve beynin dengesini de bozmakta hatta kalıcı hasarlara neden olmaktadır. Beyne ve damar sistemine ulaşan bu kirlilik, damarları, beyin hücrelerini, beyin destek hücrelerini ve beyindeki kimyasal düzeni bozmaktadır. Ortaya çıkan tablo ise oldukça vahim; nörolojik hastalıklar ve var olan hastalıkların şiddetinin artması" diye konuştu.

Etiketler : HAVA KİRLİLİĞİ BEYİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR Dr. Nihat Mustafayev karbondioksit
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