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08 Şubat 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 09:30:00

Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor

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Ataklar halinde seyreden bir baş ağrısı sendromu olarak tanımlanan migreni tetikleyen birçok unsur olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan, hava değişikliklerinin de migren atakları için önemli bir tetikleyici olduğuna vurgu yaptı.

Ataklar halinde seyreden bir baş ağrısı sendromu olarak tanımlanan migreni tetikleyen birçok unsur olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan, hava değişikliklerinin de migren atakları için önemli bir tetikleyici olduğuna vurgu yaptı. 2018'de yapılan çalışmalarda hava durumunun migren ataklarında ortak bir tetikleyici olarak saptandığını ifade eden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan, hava durumu değişikliklerinin, farklı değişkenleri de tetikleyerek ağrıya neden olabileceğini anlattı. Herkesin her hava değişikliğine aynı şekilde tepki vermediğini hatırlatan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan, "Bazı kişilerde sıcaklık ağrıyı tetiklerken, bazı kişilerde soğuk hava migreni tetikleyebiliyor. Hatta bazı durumlarda atağın tetiklenmesi için birden çok faktörün bir araya gelmesi gerekebiliyor. Migren ve hava durumu arasında yapılan araştırmaların kısmen zorluğu nedeniyle aradaki bağlantı net olarak ortaya konmuş değil. Hava değişiklikleri farklı değişkenleri de tetikleyerek ağrıya neden olabilir" diye konuştu.

Etiketler : Hava değişimi Doç. Dr. Emin Özcan baş ağrısı sendromu
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