Hatırlatma dozu düşen antikor seviyesini yükseltiyor

Uzmanlar, 2 doz inaktif aşı olunmasının üstünden 3 ay geçtikten sonra yapılan hatırlatma dozunun antikor seviyelerinde belirgin artış sağladığını söyledi. Herkesin aşı takvimini takip ederek sırası geldiğinde gerekli dozlarını olması çağrısında bulunan Prof. Dr. Şaban Gürcan şunları dile getirdi: "İnaktif aşıların yapılmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra antikor seviyelerinde belirgin bir düşme görülüyor. Antikor seviyelerinde düşme görülünce bir hatırlatma dozuyla bu seviyenin tekrar yüksek seviyelere çıkartılma gerekliliği görüldü. Bilim insanlarının görüşleri ve yapılan çalışmaların ışığında Sağlık Bakanlığı 3. doz uygulamasını yürütüyor. 2 doz Sinovac aşısından sonra hatırlatma dozunda bir doz Biontech kullanıldığında antikor seviyelerinin çok daha iyi düzeylere çıktığı ve varyantlara karşı da daha koruyucu olduğu görülüyor. Ben hatırlatma dozunun Biontech yapılmasını öneriyorum. Ben kendimde 2 doz Sinovac aşı olduktan sonra hatırlatma dozunu Biontech oldum ve şu ana kadar herhangi bir enfeksiyona maruziyet göstermedim. Bilimsel veriler de hatırlatma dozunda Biontech'in avantajlı olacağını belirtiyor."

