Hareketsizlik kalın bağırsak kanserini tetikliyor

KALIN bağırsak kanserinin 50 yaş öncesinde görülme oranının son yıllarda 2 kat arttığını belirten uzmanlar, bu nedenle tarama yaşının 50'den 45'e düşürüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, "Ailesinde kalın bağırsak kanseri hikayesi olan kişilerde hastalığın görülme oranı daha yüksek. Ama bunun yanında yediğimiz içtiğimiz gıdalar çok önemli. Hareketsizlik, posalı gıdaların tüketilmemesi, GDO'lu gıdalar bunların hepsi riski artırıyor. Korunmak için ise doğal, lifli gıdalar, hareket, sıvı alımı, egzersiz bunlar çok önemli" şeklinde konuştu.

