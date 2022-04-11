Hareketli yaşam kanser riskini azaltıyor

Uzmanlar, hareketli yaşam ve egzersizin vücuttaki yağ oranını azalttığı ve başka metabolik hareketleri düzenlediği için kanser riskini azalttığını söyledi. Prof. Dr. Gamze Varol, kanser riskinin farkında olmanın, bu hastalığa yakalanma olasılığını azalttığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Yeterli ve dengeli gıda tüketmek önemli. Obezite ile vücudumuzda yağ hücresi artıkça kanser gelişimi riski de artıyor. Yağlı gıda tüketmek, hareketsiz bir yaşam, kanser riskini artırıyor. Obezite ile meme kanserinin, beslenme ile kolon kanserinin bağlantılı olduğunu bilimsel çalışmalar ortaya koymuş. İnsanlar bu faktörlere dikkat ederek kanser riskini azaltabilir. Yeterli ve dengeli beslenerek, yağ alımını azaltarak, hareketli yaşam benimsenmeli. Hareketli yaşam ve egzersiz, hem yağ oranını azalttığı hem de vücutta başka metabolik hareketleri düzenlediği için kanser gelişimi riskini azaltıyor."