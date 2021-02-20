Hapşırırken maskeyi çıkarmayın

Uzmanlar, koronavirüs salgını döneminde kullanımı zorunlu olan maskenin ağız ve diş sağlığını etkilediğini belirtti. Üst üste maske takmanın, aynı maskeyi uzun süre kullanmanın ve kalitesiz maske tercihinin ağızda mantar oluşumuna neden olabileceği ifade edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, "Kaliteli ve doğru maske tercih edilmesi, ağız ve diş sağlığı açısından önem taşıyor" dedi.



KAT KAT TAKMANIN ANLAMI YOK

Prof. Dr. Hubbezoğlu ayrıca "Bazı vatandaşlarımız hapşıracakları zaman maskeyi çıkarıp hapşırıyor. Bunlar son derece yanlış. Maske çıkarılmadan hapşırılmalı ve ardından maske değişmeli; çünkü maske tüm özelliğini kaybetmiş oluyor" uyarısında da bulundu. Yoğun maske kullanımın ağız kuruluğu ve mantara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Hubbezoğlu, şöyle konuştu: "Maske en doğru şekilde kullanıldığı zaman hiçbir zararı yok. Maskeyi birkaç kat kullanmak koruyuculuğu çok az artırıyor. Bunun yerine koruyuculuğu yüksek olan maskeler tercih edilmeli."

BEZ OLANLARA GÜVENMEYİN

"Aynı maskenin kesinlikle uzun süre ağızda kalmaması gerekiyor" diyen Prof. Dr. Hubbezoğlu "Burnumuz aktığında, hapşırdığımızda, ağzımızdan tükürük veya salya geldiğinde maske ıslanmış oluyor. Islanan maskenin geçirgenliği bozuluyor ve bu maskenin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız hapşıracakları zaman maskeyi çıkarıp hapşırıyor. Bunlar son derece yanlış. Maske çıkarılmadan hapşırılmalı ve ardından maske değişmeli. Çünkü maske tüm özelliğini kaybetmiş oluyor. Bez maskeler ve diğer maskeler korunaklık açısından henüz kanıtlanmış değil. Bu nedenle kanıtlanmış maskeleri kullanmak önemli" diye konuştu.

AĞIZDA MANTARA NEDEN OLABİLİR

Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu "Yoğun maske kullanımından dolayı oluşan ağız kuruluğu, ağızda ve dudak kenarlarında mantar veya buna benzer dermatit şeyler çıkartabiliyor. Ya da kullanılan maske temiz değilse ağız yaralarına neden oluyor. Maskenin diş çürümesine karşı bir etkisi yok ancak evde kalınan sürede atıştırmalıkların kullanımı arttı. Yanlış beslenmeye bağlı olarak diş çürükleri artmaya devam ediyor" dedi.