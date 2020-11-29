  • BIST
    1328.73
  • Dolar
    7,8187
  • Euro
    9,3602
  • Altın
    449,5470
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sarkisyan'dan hükümete istifa çağrısı
Hamileyken koronavirüse yakalandı! Bebeği antikorlarla doğdu
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
29 Kasım 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...
'2020'nin Yükselen 10 Teknolojisi' belli oldu
Japonya'da kaydedildi... Göktaşı ateş topuna dönüştü
CHP Milletvekili Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Fransa'da Macron istifa sesleri
Koronavirüs ilacı nasıl kullanılır! Sağlık Bakanlığı açıkladı...
CHP'nin Türk ordusu "satıldı" açıklamasına AK Parti'den sert tepki
Cumartesi saat 20.00'de başlayan 14 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
Teslim olan kadın teröristten flaş sözler: Hepsi tecavüze uğradı
Emniyetten 'sahte sokağa çıkma yasağı genelgesi' uyarısı
Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetine tepkiler büyüyor
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
5 bin yıllık balina şoku
Damarında Karadeniz kanı var
Korkusuz güzel
Usta oyuncu isyan etti: Çaresizlikten ağlıyorum
Koyunların hanımağası
40. yıl mutluluğu
Modaya yön verecek
Gençlerle online söyleşi
29 Kasım 2020 Pazar 21:58:00 - Güncelleme:29 Kasım 2020 Pazar 21:58:00

Hamileyken koronavirüse yakalandı! Bebeği antikorlarla doğdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.

Strait Times'ın haberine göre, martta Kovid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı.

Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Kovid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü.

Kovid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.

Etiketler : Kovid-19 Celine Ng-Chan Singapurlu kadın antikor
Şarkıcı Seher Çelik'in ses telleri araştırma konusu

Şarkıcı Seher Çelik'in ses telleri araştırma konusu
Yeşim Salkım'a ağır hakaretlerde bulunan Murat Övüç'ün iki yıl hapsi isteniyor

Yeşim Salkım'a ağır hakaretlerde bulunan Murat Övüç'ün iki yıl hapsi isteniyor
Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorusuna tepki!

Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorusuna tepki!

Güçlü kadın mutlu kadındır

Güçlü kadın mutlu kadındır
Hande'den tepki: Gereksiz sahne olmuş

Hande'den tepki: Gereksiz sahne olmuş
Demet Şener'den şaşırtan açıklama: Erkekler de ev işi yapsın

Demet Şener'den şaşırtan açıklama: Erkekler de ev işi yapsın
Şarkıcı Betül Demir'den dijital açılım

Şarkıcı Betül Demir'den dijital açılım
Kahraman Deniz'den yeni albüm

Kahraman Deniz'den yeni albüm
Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan'dan pandemide yenilik

Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan'dan pandemide yenilik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER