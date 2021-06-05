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05 Haziran 2021 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 07:30:00

Hamileler de kahve içebilir

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Beslenme uzmanları, hamilelik sürecinde kahveden vazgeçemeyen ya da kahvesiz zorlanan anne adaylarının günde bir iki fincan kahve içmelerinin bir zararı olmayacağını dile getirdi.

Beslenme uzmanları, hamilelik sürecinde kahveden vazgeçemeyen ya da kahvesiz zorlanan anne adaylarının günde bir iki fincan kahve içmelerinin bir zararı olmayacağını dile getirdi. Hamilelerin tıpkı her yiyecek ve içeceği olduğu gibi kahveyi de ölçülü tüketmeleri gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Ayşegül Bahar, "Anne adayları rahatlıkla günde 1-2 fincan kahve içebilir. Ancak benim önerim kafeinsiz kahve içmelerinden yana" dedi. Bahar, "Hafızayı güçlendiren, konsantrasyonu artıran kahve; karaciğer yağlanmasını ve tip 2 diyabet riskini azaltıyor, safra taşı oluşumunu engelliyor. Hazmı kolaylaştırıyor, sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Metabolizmayı ve yağ yakımını da hızlandırıyor" diye de ekledi.

Etiketler : beslenme sağlıklı beslenme diyet kahve gebelik
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