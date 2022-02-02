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02 Şubat 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 07:30:00

Hala eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyoruz

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TÜRK Böbrek Vakfı'nın İstanbul'da 10 ilçeyi kapsayacak şekilde yaptığı araştırmada doktora sormadan "tavsiye ile" ağrı kesici ilaç kullananların oranının yüzde 66'yı bulduğu anlaşıldı.

TÜRK Böbrek Vakfı'nın İstanbul'da 10 ilçeyi kapsayacak şekilde yaptığı araştırmada doktora sormadan "tavsiye ile" ağrı kesici ilaç kullananların oranının yüzde 66'yı bulduğu anlaşıldı. 1067 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket çalışmasında, eğitim durumu yüksek olanlar da dahil, arkadaş eş dost tavsiyesi ile ağrı kesici kullanıyor. Türk Böbrek Vakfı ) Başkanı Timur Erk ve TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin; 'Böbrek Sağlığı Farkındalık Araştırması' ile ilgili çarpıcı sonuçlar hakkında açıklama yaptı. Dr. Görçin, diyalize götüren geçici böbrek hasarının en önemli sebebinin, bilinçsizce kullanılan güçlü ağrı kesiciler olduğunu söyledi. Timur Erk, "Ağrı kesici ilaçlar, çok yüksek dozlu kimyasal içeren ilaçlar. Bir filtre düşünün, süzmesi gereken kimyasallar ne kadar fazlaysa, gözenekleri o kadar hızlı dolar ve artık filtre iş göremez hale gelir. Böbreği de böyle düşünmekte fayda var. Ne yazık ki böbrek rahatsızlıkları oldukça sinsice ilerliyor. 5 evrede böbrek yetmezliğine gidiliyor. 4'ncü evreye kadar hiç belirtisi yok. Burada en fazla belirti 4'ncü evredeki ödem. Ödem belirtisini de ankete katılanların yüzde 40'ı söylemiş zaten" dedi.

Etiketler : TÜRK Böbrek Vakfı ağrıjesici tavsiye Dr. Bilal Görçin
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