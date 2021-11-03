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03 Kasım 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 09:00:00

Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat uyku apnesi olabilir

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Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, basit bir horlamadan, tıkayıcı solunum tipine kadar değişiklik gösteren uyku apnesinin çocuklar için farklı sorunlara neden olabileceğine dikkat çekti.

Basit bir horlamadan, tıkayıcı solunum tipine kadar değişiklik gösteren uyku apnesinin çocuklar için farklı sorunlara neden olabileceğine dikkat çeken Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, alt ıslatan ve haftada en az 3 gün horlayan çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Fazla kilo, geniz eti, bademcik büyüklüğü, alerjik rinit, yüz ve kafa kemiklerindeki bozukluklar ve kas dokusundaki bozulmaların uyku apnesine neden olabileceğini belirten Bozkurt, "Eğer bir çocuk haftada 3 günden fazla horluyorsa ve aile bunu fark ediyorsa mutlaka uyku apnesi açısından değerlendirmek gerekir. Bunun dışında uykuda nefes alırken zorlanmalar yine dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Apne, uykuda kısa süreli solunum durmalarıdır. Böyle bir durumda çocuk mutlaka uyku apnesi açısından değerlendirilmelidir. Eğer bir çocuk daha çok oturarak veya başını ve boynunu geriye atarak uyumayı tercih ediyorsa ya da gün içinde bir uyku hali varsa uyku apnesi akla gelmelidir" dedi.

GELİŞİM GERİLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Op. Dr. Ziya Bozkurt, uyku apnesinin çocuklarda gelişim geriliğine neden olabileceğini belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarda gelişim gerilikleri ve özellikle dikkat dağınıklıkları, buna bağlı olarak da okul başarısında düşmeler gözlenebilir. Özellikle çocuklarda davranış bozuklukları, hiperaktivite gibi durumlar görülebilir. Toplumda çok sık görülen alt ıslatma da uyku apnesine bağlı olabilir. Yapılan son çalışmalarda kan basıncı ve kalp üzerine ayrıca solunum hastalıkları üzerine de bir takım etkileri ortaya çıkmış durumda. Özellikle alt ıslatmaya dikkat etmek gerekir. Geniz eti ameliyatları sonrasında bazı durumlarda alt ıslatmanın düzeldiğini görebiliyoruz. Bu yüzden bu tip durumları olan hastalarda da kulak burun boğaz muayenesi yapılmasında fayda var."

Etiketler : çocuk sağlığı horlama uyku apnesi
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