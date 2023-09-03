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03 Eylül 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 10:30:00

Hafıza diyeti Alzheimer riskini azaltır

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Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, "Zihin ya da hafıza diyeti' olarak da adlandırılan MIND diyeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, "Zihin ya da hafıza diyeti' olarak da adlandırılan MIND diyeti; Akdeniz diyeti ve hipertansiyon kontrolü için önemli olan DASH diyetinin birleşimidir. Bu diyet Alzheimer'daki beta amiloid proteinlerini azaltabilir. Çeşitli araştırmalar bu diyeti yapanların yüzde 53'ünde Alzheimer riskinin azaldığını göstermiştir" dedi. Güngen, budiyetin mutlaka bir doktor tavsiyesi ve diyetisyen eşliğinde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : alzheimer mind diyeti sağlık
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