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31 Ekim 2020 Cumartesi 11:55:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 08:04:00

Gut hastalığına ozonlu müdahale

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Gut, eklemlerde genellikle de ayak baş parmağında ani ağrı ataklarına neden olan iltihabi bir hastalıktır.

Gut hastalığı önce başparmakta görülen ve kişiyi uykusundan uyandıran ani ağrı atakları sonraları diğer ayak parmaklarına yayılım gösterir ve bazı ilerlemiş vakalarda ayak bileği ve dize kadar tutulum gösterebilir. Eldeki eklemleri tutması sık görülen bir durum değildir. Prof. Dr. Nurettin Lüleci, "Gut hastalığının nedeni olarak kırmızı etler suçlanmaktadır. Sakatat ve kabuklu deniz ürünleride suçlanan gıdalar arasındadır. Bunları aşırı tüketenlerin vücutlarında ürik asit biriktiği gösterilmiştir. Özellikle kırmızı etin, kabuklu deniz canlılarının ve sakatatların aşırı tüketimi vücutta ürik asit birikimine yol açar. Tedbiren bu gıdaların alımı gut hastalarında sınırlandırılmalı sebze ağırlıklı bir beslenme modeline geçilmelidir. Gut hastalığında ağrı atakları 5 ile 15 saat arasında zirve yapabilir yani şiddetlenebilir. Ağrı azaldıktan sonra normale dönme bir aylık bir süreyi alabilmektedir" dedi.

ÜRİK ASİT SEVİYESİ DÜŞÜRÜLMELİ

Prof. Dr. Nurettin Lüleci, "Kandaki her ürik asit artışı gut hastalığı yapar diye bir genelleme yapamayız. Başka bazı durumlarda da kanda ürik asit artışları görülebilir. Gut hastalığı düşünülen durumlarda şiş eklemlerden alınan sıvının patolojik incelenmesi tanıyı kesinleştirir. Yapılacak bir ultrason yada çekilecek bir MR sayesinde ürat kristallerinin varlığı gösterilebilir. Gut hastalığı normalde tedaviye iyi yanıt veren bir hastalıktır. Kendine has ağrı kesici ilaçlar verilir ve kandaki ürik asit seviyesinin düşürülmesine çalışılır. Hem eklem enflamasyonunun düşürülmesi hem de ürik asit kristallerinin vücuttan atılmasına yönelik ozon tedavisinin faydalı olduğu belirtilmektedir" diye konuştu.

Etiketler : Prof. Dr. Nurettin Lüleci Gut Gut hastalığı ayak baş parmağı ağrı ayak ağrı
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