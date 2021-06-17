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17 Haziran 2021 Perşembe 23:41:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 23:41:00

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük aşılamada 1,5 milyon barajının geçildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük aşılamada 1,5 milyon barajının geçildiğini açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI,

24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük aşılama
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