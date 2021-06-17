Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük aşılamada 1,5 milyon barajının geçildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük aşılamada 1,5 milyon barajının geçildiğini açıkladı.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI,
24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek.