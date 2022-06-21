Güneydoğu'da boğulmalara karşı yüzme eğitimi

Sulama kanalı, nehir ve göletlerde son günlerde boğulma vakalarının yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde riskli alanlarda ekipler suya girilmemesi konusunda anonslarla uyarılarda bulunuyor. Düzenlenen kurslarla da çocuklara yüzme eğitimi veriliyor. Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme kursları düzenleniyor.

