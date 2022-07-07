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07 Temmuz 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 09:30:00

Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat

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Yaz aylarında bol su tüketiminin yanı sıra en çok dikkat edilmesi gerekilen konulardan biri de, zararlı güneş ışınlarından korunmak

Yaz aylarında bol su tüketiminin yanı sıra en çok dikkat edilmesi gerekilen konulardan biri de, zararlı güneş ışınlarından korunmak olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, ciltte oluşan benleri göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Güneşten korunma çocukluktan itibaren başlanması gerektiğini belirten Güler, "Güneş ışınlarının yoğun olduğu saat 11.00 ile 16.00 arasında güneşlenilmemelidir. Güneşe çıkılacağı zaman geniş kenarlı şapka, gözlük ve uzun kollu beyaz renkli keten kıyafetler giyilmelidir. Açık bölgelerinize cilt tipine uygun UV A-B'ye karşı 50 faktör güneş kremleri uygulanmalıdır. Bunlar 3-4 saatte bir yenilenmeli, dışarı çıkılmadan 20-30 dakika önce evde uygulanmalıdır. Güneş lekeleri tedaviden sonra dikkat edilmezse hızlı bir şekilde tekrar oluşabilmektedir. Güneş lekeleri dışında yaz aylarında benlerde sayıca artış olup, renklerinde de koyulaşma olabilir. Cilt kanserlerinin de asıl sebebi UV ışınları olduğu için vücutta yeni oluşan ani büyüyen düzensiz rengi olan benleriniz olursa mutlaka bir uzman hekime gösterilmelidir. Tedavi igmentin derinliğine ve lekenin tipine göre değişebilir. Tedavi için güneşin olmadığı kış mevsimi tercih edilmelidir. Yeni oluşan lekeler kolay ve çabuk açılırken uzun süreli olan güneş lekeleri inatçı olabilmektedir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Güneşle gelen cilt lekeleri güneş leke UV ışınları
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