Güneş yanıkları deri kanserlerine zemin hazırlar

Uzmanlar, deri hastalıklarının oldukça önemli bölümünün güneşe bağlı hastalıklar olduğunu söyledi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Gaye Sarıkan Ünal bronzlaşmak isteyen, özellikle 'benleri' olanlara fütursuzca güneşlenmenin nelere mal olabileceğini hatırlattı. Ünal "rengimizi bronzlaştıracağız diye derimizi yakmamız ileride kötü sonuçlara yol açabilir. Derimiz dış ortama açık, çevre koşullarından en fazla etkilenen, güneş hasarının yaşlandırdığı ve durumunu etkilediği önemli bir organımızdır. Deri hastalıklarının büyük bölümünün de güneşten kaynaklandığını bilerek derimizi korumamız, ona iyi bakmamız gerekir" diye konuştu. Dermatolog Ünal, anne babalara çocuklarını güneş ışınlarından korumalarını, küçük yaşlarda ciltte oluşacak güneş yanıklarının ileri yaşlarda deri kanserlerine yol açabileceğini de dile getirdi.

