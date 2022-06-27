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27 Haziran 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 08:30:00

Güneş lekelerine karşı tedbirinizi alın

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Özellikle yaz aylarında karşılaştığımız güneş lekelerinin sağlığımıza zararı olmasa da kişileri kozmetik açıdan rahatsız ettiğini belirten Dermotoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seher Küçükoğlu Cesur, "Güneş lekelerinden korunmak için öncelikle düzenli güneş koruyucu kullanımı çok önemlidir. Bunun için 50 koruma faktörlü güneş koruyucu tercih edilmeli, evden dışarı çıkmadan 20 dakika önce güneş koruyucu sürülerek günde 3 defa tekrar edilmelidir" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Cesur, "Açık tenli, kızıl saçlı kişilerde çil ve solar lentigo dediğimiz güneş lekesi daha fazla olmaktayken esmer tenlilerde melasma (yüz bölgesindeki kahverengi lekeler oluşturan cilt hastalığı) daha ön plandadır. Melasma özellikle yazın bronzlaşmadan sonra, gebelik nedeniyle hormonların etkisi ile oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

"SAĞLIĞA ZARARI YOK"

Güneş lekelerinin sağlığımıza zararı olmadığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Cesur, ancak kozmetik açıdan hastayı rahatsız edebileceğini ve kişi için zararlı olan bazı benler ile bu lekelerin karışabileceğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : Güneş lekelerin Dr. Öğr. Üyesi Cesur çil ve solar lentigo
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