Güneş lekelerine karşı tedbirinizi alın

Dr. Öğr. Üyesi Cesur, "Açık tenli, kızıl saçlı kişilerde çil ve solar lentigo dediğimiz güneş lekesi daha fazla olmaktayken esmer tenlilerde melasma (yüz bölgesindeki kahverengi lekeler oluşturan cilt hastalığı) daha ön plandadır. Melasma özellikle yazın bronzlaşmadan sonra, gebelik nedeniyle hormonların etkisi ile oluşmaktadır" şeklinde konuştu.



"SAĞLIĞA ZARARI YOK"

Güneş lekelerinin sağlığımıza zararı olmadığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Cesur, ancak kozmetik açıdan hastayı rahatsız edebileceğini ve kişi için zararlı olan bazı benler ile bu lekelerin karışabileceğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.