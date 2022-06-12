Güneş ışınları ciltteki kolajeni azaltır

Yaz sezonunda dik açılı ve yoğun güneş ışınları, önlem alınmadığı takdirde cilt bariyerinin yıpranmasına, güneş lekelerinin artmasına ve cilt yaşlanmasının tetiklenmesine neden olabiliyor. Zade Vital Medikal Direktörü Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, güneş ışınlarının ciltteki kolajen üretimini azalttığını belirtiyor ve yaz aylarında beraber ciltteki kollajen miktarının azalmasının cilt altı doku kaybına neden olabileceğini ve cildin yüzeyinde görünür değişiklikler oluşmasına yol açabileceğini vurguluyor. Dedeoğlu, kollajen takviyesinin, cildi destekleyebilecek güvenli bir seçenek olduğunu, özellikle balık kollajeninin, cilt için önemli tip 1 kolajeni daha fazla içerdiğinden dolayı tercih edilebileceğini ifade ediyor.

