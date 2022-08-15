Güneş, deri kanserlerinin en önemli nedeni

Yaz aylarında, kış mevsiminin yarattığı melankoliden uzaklaşmanın en iyi yolu güneş altında vakit geçirmek gibi görünüyor. Ancak ruh sağlığımızı düzeltmeye çalışırken, delinmiş ozon tabakasından geçen ve hava kirliliği ile birleştiğinde daha tehlikeli hale gelen güneş ışınları cilt sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Güneşin verdiği zararlardan korunmak ve faydalarından yararlanmak için neler yapılması gerektiğini Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nazan Yılmaz "UV ışınlarının zararlı etkileri UV'ye maruz kalma süresi ve sıklığına, bulunulan yerin ekvatora uzaklığına, güneş ışınlarının yoğunluğuna ve genetik olarak belirlenen deri rengine bağlıdır. UV ışınlarının birçok faydası olduğu gibi zararları da vardır. Görme duyusu, vitamin D sentezi, mikropların yok edilmesi, ısı sağlaması, insan psikolojisine olumlu etkisi, sedef ve bazı kronik deri hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılması UV ışınlarının faydaları iken, güneş yanığı, yaşlanma, kanser ve lupus gibi bazı bağışıklık sistemi hastalıklarını tetiklemesi de zararlarını oluşturur. Tüm dünyada deri kanserlerinin en az 3'te ikisi güneş maruziyeti nedenlidir. ABD'de her yıl 500 binin üzerinde yeni deri kanseri olgusu saptanıyor ve bunların arasında melanom dediğimiz ölümcül deri kanseri sıklığı diğer kanser tiplerine göre daha hızlı artıyor" dedi.

AÇIK TEN VE SARI SAÇ RİSKİ ARTIRIR

Kırmızı veya sarı saç, açık ten ve göz rengi, sırtın üst kısmında belirgin çillenme, ciltte çok sayıda ben olması, çocukluk çağında güneş yanıkları, adolesan dönemde en az 3 yıl yaz aylarında dışarıda çalışılması ve ailevi deri kanseri öyküsü olması bireyin deri kanseri riskini artıran faktörler arasında yer alıyor.