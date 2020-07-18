Güneş altında, tatilde, sporda: Maske terletiyor diye bunları yapmayın!
Sıcakların artması, tatil bölgelerine gidenlerin rehavete kapılması gibi nedenlerle maske kullanımında ihmaller yaşanıyor. Oysa yaz aylarında alınması gereken çok daha sıkı tedbirler var, terden ıslanan maskenin derhal değiştirilmesi zorunluluğu da bunların başında geliyor. Eğer siz de "Sıcak havada maske takamıyorum" diyenlerdenseniz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Aziz A. Hamidi'nin sözlerine kulak verin.
Kovid 19 salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske zorunluluğu gibi önlemler nedeniyle zor bir yaz geçiriliyor.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Aziz A. Hamidi yaz aylarında zorlasa da salgının önünü kesmek için en önemli tedbirlerin başında gelen maske kullanımı ile ilgili soruların yanıtlarını verdi.
Salgının devam ettiğini bu nedenle sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyen kurallarının hayati önemde olduğunu belirten Dr. Hamidi, evinden çıkan herkesin cerrahi-tıbbi maskeyi mutlaka kullanması gerektiğini, N95 ve FFP tipi maskelerin yanı sıra pamuklu ya da kumaş bez maskelerin önerilmediğini vurguladı.
Dr. Hamidi, “Çünkü N95 ve FFP tipi maskeler karşıdan gelen virüsün filtre edilmesi amacında kullanılır. Hasta olan kişiden sağlıklı kişiye geçişi engellemez. Bu nedenle sadece hastanelerde belirli durumlarda sağlık çalışanların kullanması önerilir. Sosyal ortamlarda sadece cerrahi/tıbbi maskeler önerilir” dedi.
SICAK HAVADA MASKE KULLANIMI
Yaz aylarında havanın sıcak olması nedeniyle takılan maskenin terden ıslanabileceğini ve koruyucu özelliğini kaybettiğini belirten Hamidi, bir süre kullanılan, nemlenen ve herhangi bir şekilde ıslanan maskelerin hemen değiştirilmesi, kesinlikle yeniden kullanılmaması uyarısında bulundu.
Islanan, nemlenen maskelerin virüs ve bakterilerin çoğalmasına uygun ortam yarattığını anlatan Hamidi, maske kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle açıkladı:
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