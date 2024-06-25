Güne bomba gibi başlatan kahvaltı

Güne enerjik ve dinamik bir başlangıç yapmak istiyorsanız, doğru kahvaltı seçimi çok önemlidir. İşte sizi zinde tutacak ve tüm gün boyunca enerjinizi yüksek tutacak mükemmel bir kahvaltı önerisi: Yulaflı Smoothie Kasesi.

MALZEMELER



- 1 su bardağı yulaf ezmesi

- 1 muz

- 1 su bardağı süt (veya badem sütü)

- 1/2 su bardağı yoğurt

- 1 yemek kaşığı bal

- 1/2 su bardağı dondurulmuş yaban mersini

- 1 yemek kaşığı chia tohumu

-1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Üzeri için: Dilimlenmiş muz, çilek, ceviz ve hindistancevizi parçaları

HAZIRLANIŞI



1. Yulafı Hazırlayın: Yulaf ezmesini süt ile karıştırarak bir gece buzdolabında bekletin veya sabah hızlıca pişirin.

2. Smoothie Karışımı: Blenderda muz, yoğurt, bal ve dondurulmuş yaban mersinini pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

3. Kaseyi Oluşturun: Hazırladığınız yulafı bir kaseye alın, üzerine smoothie karışımını ekleyin.

4. Üzerini Süsleyin: Dilimlenmiş muz, çilek, ceviz ve hindistancevizi parçaları ile süsleyin. Chia tohumu ve fıstık ezmesini de ekleyin.

BU KAHVALTININ FAYDALARI



Yulaf: Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutar ve sindirimi düzenler.

Meyveler: Vitamin ve antioksidan bakımından zengindir, bağışıklık sistemini destekler.

Chia Tohumu: Omega-3 yağ asitleri içerir, enerji verir ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Fıstık Ezmesi: Protein ve sağlıklı yağlar içerir, kas gelişimini destekler.

Afiyet olsun.