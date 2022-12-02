Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli

Uzmanlar, bitki çayları ve bitkisel ürünlerin fazla tüketmemesi gerektiğini belirtiyor.



Prof. Dr. Özgür Enginyurt, grip olan insanların çok fazla bitki çayı içmemesi gerektiğini, aksi halde zararlı olabileceğini ifade ederek, "bitki çayları ve bitkisel ürünleri çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyoruz. Çünkü vitaminlerin fazlası ya vücuttan atılır ya da zararlı etki oluşturur. Bunlarla da karşılaşmaktayız. Karaciğer enzimleri yükselip sebebini bulamadığımız, sonrasında sadece bitki çayı nedeniyle karaciğer enziminin yükseldiğini gördüğümüz hastalarımız var" diye konuştu.